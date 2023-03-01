شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى بتصادم قطارين شمال اليونان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت السلطات في شمال اليونان إنها تساعد عشرات الركاب المصابين في تصادم قطارين وخروجهم عن القضبان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وتداولت تقارير محلية أنباء عن وجود عدد من القتلى والجرحى نتيجة الحادث، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وقالت الشرطة إن التصادم بين قطار شحن وقطار ركاب قادم وقع بالقرب من تيمبي، على بعد نحو 380 كيلومترا شمال أثينا، وأسفر عن خروج عدد من عربات القطارات عن القضبان.

اشتعلت النيران في ثلاث عربات على الأقل من العربات التي خرجت عن القضبان.

وتم إرسال سيارات من خدمات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث من عدة بلدات مجاورة للمساعدة في نقل الركاب المصابين وتحرير الآخرين المحاصرين نتيجة الحادث.

وقال مسؤولون حكوميون إنه تم الاتصال بالجيش للمساعدة في الإنقاذ وأن مستشفيين إضافيين في مدينة لاريسا القريبة تم وضعهما في خدمة الطوارئ.