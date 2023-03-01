شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية" تنفي تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للحرب في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الثلاثاء، تقارير إخبارية عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان، للحرب في أوكرانيا، مؤكدةً أن هذه الأخبار "عارية عن الصحة".

وشددت الوزارة، في بيان صحفي، أن على الشعب الفلسطيني له قضيته وليس طرفا في أي حروب أو نزاعات مع أي طرف.



وأضافت أن "ما نتمناه هو إيجاد حل سلمي للأحداث الجارية في أوروبا، وأن تنعم جميع الشعوب بالأمن والاستقرار والازدهار".