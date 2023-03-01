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"الخارجية الفلسطينية" تنفي تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للحرب في أوكرانيا

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القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الثلاثاء، تقارير إخبارية عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان، للحرب في أوكرانيا، مؤكدةً أن هذه الأخبار "عارية عن الصحة". 

وشددت الوزارة، في بيان صحفي، أن على الشعب الفلسطيني له قضيته وليس طرفا في أي حروب أو نزاعات مع أي طرف.


وأضافت أن "ما نتمناه هو إيجاد حل سلمي للأحداث الجارية في أوروبا، وأن تنعم جميع الشعوب بالأمن والاستقرار والازدهار". 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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