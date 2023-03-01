البرلمان العربي يطالب بإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - أعرب البرلمان العربي، عن استنكاره البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، ولا سيما أعمال العنف التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس ومدن الضفة.

وأكد البرلمان العربي - في بيان صدر مساء الثلاثاء، أن إرهاب المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين العزل أصبح أسلوباً ممنهجاً، وعدم ردعهم ومحاسبتهم أعطى لهم الفرصة بالاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم من إطلاق الرصاص وحرق المنازل والمركبات، وطرد المزارعين من أراضيهم، وارتكاب جرائم قتل بحق الشعب الفلسطيني، في مشاهد تعيد إلى أذهان المجتمع الدولي مشاهد حرقهم لعائلة الدوابشة، والطفل أبو خضير، والمسجد الأقصى، ومجزرة الحرم الإبراهيمي، وغيرها من المجازر البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة والمتواصلة، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، في حماية حكومة يمينية متطرفة، ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب، وإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب.