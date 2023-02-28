شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والبحرين تعزيان البرازيل في ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع البرازيل في ضحايا الفيضانات وانزلاق التربة جنوب شرق البلاد، والتي أسفرت عن العشرات من الوفيات والمصابين والمفقودين، وإحداث أضرار جسيمة.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب البرازيلي وإلى أهالي وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي السياق، أعربت البحرين عن تعاطفها وتضامنها مع البرازيل إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت جنوب شرقي البلاد، وأسفرت عن وقوع عشرات الوفيات والمفقودين والمصابين وتدمير المنازل.

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية - وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب البرازيلي وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وسرعة العثور على المفقودين.