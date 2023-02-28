شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي تؤكد التزامها بمواصلة جهودها الإنسانية في الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎‎أكد الأمين المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، التزام المنظمة بمواصلة جهودها الإنسانية والتنموية في الصومال بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء خلال زيارته إلى الصومال، بوزير الداخلية والشؤون الفيدرالية الصومالي أحمد معلم فقي، حيث أشاد بخيت بجهود الحكومة الصومالية لتقديم الخدمات في المناطق المحررة وللمتضررين من آثار الجفاف، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وتم استعراض الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد وجهود الحكومة الصومالية لمكافحة الإرهاب وبناء السلام وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، إلى جانب تحسين الأوضاع الإنسانية وخاصة في ضوء آثار الجفاف الذي ضرب عددًا من أقاليم الصومال.