المغرب يعلن إنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية بعد 3 أعوام من سريانها

القاهرة - سامية سيد - أوقف المغرب عملياً سريان حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في البلاد منذ 3 أعوام للتصدي لوباء كورونا، بحيث ينتهي أجل آخر تمديد لها الثلاثاء.

كانت الحكومة المغربية تعلن تمديدها نهاية كل شهر منذ مارس 2020، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.

وتراجع انتشار الوباء خلال الأشهر الأخيرة في المملكة إذ بلغ أدنى مستوى له منذ سبتمبر، وفق وزارة الصحة.

في سياق متصل أعلن المكتب الوطني للمطارات ليل الاثنين إعفاء المسافرين الوافدين إلى المملكة من إبراز "البطاقة الصحية"، التي تتضمن معلومات خاصة مرتبطة بالوباء.

وأتاح فرض حالة الطوارئ الصحية للسلطات اتخاذ العديد من التدابير الاسثتنائية لمواجهة انتشار الوباء، مثل إغلاق الحدود أو الحجر الصحي أو منع التجمعات.