شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل مساعدة طارئة إلى تركيا وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجهزة أشعة سينية طبية إلى تركيا استجابة للزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا وسوريا وذلك ضمن سلسلة مخطط لها من حزم المساعدة في حالات الطوارئ.

قالت الوكالة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن السلطات التركية والسورية طلبت مساعدة الوكالة ودعمها في جهود الإغاثة، في أعقاب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتسبب في نزوح واسع النطاق للسكان في كلا البلدين.

وأشار البيان إلى تقديم عدة دول أعضاء في الوكالة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، مساهمات مالية لدعم استجابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفًا أن حزمة الدعم الأولى لحالات الطوارئ شملت إرسال أجهزة أشعة سينية محمولة ومتحركة إلى تركيا كمساعدة فورية لتعزيز نظام الاستجابة الطبية المتوتر في البلاد، ويتم نشر الأجهزة لتحل محل معدات التصوير الطبي التالفة اللازمة للتشخيص.

وفي هذا السياق، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي عن شكر الوكالة لليابان والولايات المتحدة الأمريكية على تمكينهما من هذه الاستجابة السريعة، داعيًا المانحين إلى تقديم المزيد من المساعدة.

وذكر جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل دعم تركيا وسوريا في جهودهما للاستجابة وتقديم مساعدة إضافية كبيرة في إطار برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.