شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: كارثة الزلزال جاءت فى أوقات صعبة بالنسبة للسوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، إن كارثة الزلزال جاءت في أوقات صعبة بالنسبة للسوريين، موضحا أنها تسببت فى هدم أحياء بأكملها فى كلا من سوريا وتركيا.

وبحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى، قال جريفيث إن مرحلة الإنقاذ في سوريا أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى تزايد الإصابات بالكوليرا فى مناطق بالبلاد

وفي السياق نفسه، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عبور قافلة مساعدات إنسانية جديدة لإغاثة متضرري الزلزال إلى مناطق شمالي غربي سوريا من معبر باب الهوى.

وذكرت المنظمة، وفقا لقناة "الحرة "الأمريكية، أن إدارة المعبر تعمل على تسليم الشحنات إلى المنظمات الشريكة مع الأمم المتحدة لتوزيعها على المتضررين من الزلزال، مضيفة أن القافلة تضم 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية وبعض المستلزمات اللوجستية لترتفع عدد الشاحنات التي دخلت عبر معبر باب الهوى إلى 336 شاحنة أممية.