شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مواقع تراثية فى العراق تعود لبداية القرن التاسع عشر بالفلوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مفتشية آثار الأنبار العراقية ، اليوم الثلاثاء، اكتشاف مواقع تراثية تعود لبداية القرن التاسع عشر.



وقال مدير المفتشية عمار علي حمدي، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه خلال جولات المسح الميداني للمواقع التراثية في الفلوجة تم اكتشاف موقعين تراثيين مهمين في ناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة، مشيراً إلى تثبيت جميع الاحداثيات التي تخص الموقعين.



وأوضح أن الموقع الأول هو برج المفتول، والموقع الثاني مخفر الدرك العثماني، مؤكداً أخذ إحداثيات المواقع، فضلاً عن القيام بوصف كامل وتقدير المساحات، وكذلك حث السكان المجاورين بعدم العبث أو المساس بها لحين الانتهاء من تسجيلها وإعلان تراثيتها".



وأشار إلى أن المواقع تعود لبداية القرن التاسع عشر، إذ أن برج المفتول أنشئ من قبل القوات الانگليزية لأغراض التحصينات العسكرية، في حين أن الدرك العثماني كان مخفراً يحوي مأمور المخفر والغرض منه حماية المواطنين، منوهاً بأن المخفر يحوي على عناصر معمارية عثمانية وأبواب وشبابيك تعود لتلك الفترة.