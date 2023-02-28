شكرا لقرائتكم خبر عن مسن عراقى ينجب 3 توائم بالفلوجة بعد حرمان دام 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت إحدى المستشفيات العراقية، ولادة 3 توائم لسيدة متزوجة ثلاثينية متزوجة من رجل سبعيني بمدينة الفلوجة.

وذكرت "صحة الأنبار"، في بيان، على نسخة منه، أن "مستشفى مدينة الفلوجة شهد ولادة 3 توائم إناث لسيدة تبلغ من العمر 33 عاماً، بعملية قيصرية ناجحة".

وأضاف البيان أن "والد التوائم يبلغ من العمر 72 عاماً، وحُرم من الإنجاب طوال الـ50 عاماً الماضية"، لافتاً إلى أن "والدة التوائم هي الزوجة الرابعة له".

وتسجل المستشفيات العراقية بين الحين والآخر حالات ولادة نادرة لتوائم غالباً ما يتمتعون بصحة جيدة.