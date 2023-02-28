شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تيار الحكمة العراقى يدعو لتفعيل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، انفتاح العراق على الجميع بما يحقق مصالحه ويحفظ سيادته، داعياً إلى تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لما توفره من دعم للعراق في مختلف المجالات.

واستعرض خلال لقائه اليوم الثلاثاء ، سفير الاتحاد الأوروبي فيله فاريولا وفقا لوكالة الأنباء العراقية، وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن موقف العراق الثابت باعتماد الحوار لحل مشاكل المنطقة، ما جعله نقطة التقاء وساحة حوار لا تقاطع، داعيا إلى تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لما توفره من دعم للعراق في مجالات الطاقة والتغير المناخي والتعاون الاقتصادي وإدامة العلاقات الطيبة مع دول الاتحاد الأوربي ودول المنطقة".

ومن جهتها أوضخت السفيرة قراءة الاتحاد الأوروبي الإيجابية إلى تحول بغداد إلى نقطة جذب للوفود الدولية بسبب ما يشهده العراق من استقرار، فضلا عن رغبة الاتحاد بالتحول في علاقته مع العراق من مرحلة المنح إلى مرحلة الاستثمار".