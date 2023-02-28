شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة سورية: الحرب على سوريا هدفها النيل من هوية شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية الدكتورة بثينة شعبان، أن الحرب على سوريا هي بالدرجة الأولى حرب ثقافية وفكرية هدفها النيل من الهوية الوطنية للشعب السوري، وإلغاء ثقافة العيش المشترك التي نشأ عليها السوريون.

وأشارت بثينة شعبان خلال لقائها في موسكو البروفيسور فيودور فايتلوفسكي مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في روسيا، وفقا لوكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، إلى الدور الذي يلعبه الإعلام في هذه المرحلة، مبينة أن الحرب التي تخوضها سوريا الآن هي حرب فكرية.

بدوره نوه مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في روسيا بدور سوريا المهمّ والداعم لروسيا في هذه المرحلة المفصلية.

من جهتها أكّدت الدكتورة أورينا زفياغيلسكايا مديرة مركز أبحاث الشرق الأوسط ضرورة التقارب بين المجتمعين الروسي والسوري، لافتة إلى دور التربية والتعليم في هذا التحدّي الجوهري الذي تواجهه شعوب المنطقة، وإلى ضرورة تعزيز عمل المراكز البحثية في سوريا وتفعيل التعاون بين موسكو ودمشق في مجال توثيق قصص الحروب وآثارها.