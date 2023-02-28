شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: عبور 30 شاحنة مساعدات جديدة معبر باب الهوى لشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عبور قافلة مساعدات إنسانية جديدة لإغاثة متضرري الزلزال إلى مناطق شمالي غربي سوريا من معبر باب الهوى.

وذكرت المنظمة، وفقا لقناة "الحرة "الأمريكية، أن إدارة المعبر تعمل على تسليم الشحنات إلى المنظمات الشريكة مع الأمم المتحدة لتوزيعها على المتضررين من الزلزال، مضيفة أن القافلة تضم 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية وبعض المستلزمات اللوجستية لترتفع عدد الشاحنات التي دخلت عبر معبر باب الهوى إلى 336 شاحنة أممية.