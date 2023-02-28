شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات التمرين العسكرى العُمانى البريطانى "عاصفة الجبل 2023 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق التمرين العسكري العُماني البريطاني المشترك "عاصفة الجبل 2023"، اليوم الثلاثاء، والذي يشارك فيه الجيش العماني بمظلات سلطان عُمان ووحدات عسكرية من القوات الملكية البريطانية، وتستمر فعالياته حتى الثاني عشر من شهر مارس المُقبل.