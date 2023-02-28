شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد جلسة حول المسار الإنسانى والسياسى بسوريا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسته الشهرية حول المسار السياسي والإنساني في سوريا تتحدث فيها السفيرة نجاة رشدي مندوبة سوريا في الأمم المتحدة ومارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والذي سيتحدث عن الأوضاع الإنسانية في سوريا في أعقاب الزلازل التي ضربت شمالها الغربي هذا الشهر.



وبحسب مصادر بالأمم المتحدة، ستشارك في أعمال الجلسة منظمات إغاثية وإنسانية دولية منخرطة بالعمل في سوريا وستستعرض جهودها ومتطلبات دعم تلك الجهود على ضوء التطورات الأخيرة.