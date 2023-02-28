شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، مع أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني أوجه التعاون القائم بين الإمارات والاردن في مختلف المجالات.



وأكد الجانبان -خلال لقائهما على هامش أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد تحت عنوان "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته" وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الاثنين- أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأمن القومي العربي والتضامن العربي، وأوجه الدعم والتعاون والتنسيق بين الجانبين في ظل العلاقات المميزة والاستثنائية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد.



وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني لتوحيد الرؤى والمواقف حيال القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين مارس المقبل و الذي ينعقد في ظل فترة في غاية الدقة يمر بها العالم أجمع، ما يتطلب من الدول العربية مزيدا من التعاون والتقارب فيما بينها.



وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الأردنية نموذج رائد للعلاقات العربية والتضامن الأخوي الصادق في مختلف المواقف والمحافل وتعد الشراكة والتعاون الإماراتي - الأردني أحد أنجح نماذج العمل المُشترك على الصعيدين العربي والدولي.



بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الاردني أن العلاقات الأردنية الإماراتية علاقات راسخة ومتينة تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وتعززت عبر العقود الماضية وكانت وما تزال قائمة على التنسيق والتعاون.