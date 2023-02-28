شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يدعو لتعزيز التعاون مع "إيكاو" لضمان حركة النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، ضرورة توطيد علاقات التعاون بين منظمة الطيران المدني الدولي وسلطة الطيران المدني العراقي للارتقاء بعمل الطيران العراقي وتحقيق المعايير الدولية في عمل المطارات، وتسهيل الإجراءات المُقدمة للمسافرين العراقيين والوافدين إلى العراق، وضمان سير حركة النقل الجوي.



وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس رشيد بوفد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) برئاسة الأمين العام للمنظمة خوان كارلوس سالازار، حيث أشار الرئيس العراقي إلى أن بلاده من أوائل الدول الرائدة في الشرق الأوسط بمجال النقل الجوي.



ونوه الرئيس رشيد بأهمية بذل المزيد من الجهود من أجل حسم المشاكل القائمة مع السرعة في الإنجاز وعدم التأخير لتحقيق المعايير العالمية في السلامة، مؤكدا توفير الدعم المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال النقل الجوي.



من جانبه، أكد خوان عمل المنظمة مع سلطة الطيران المدني العراقي على حل المشاكل العالقة للوصول إلى المواصفات العالمية، معربا عن تطلّع المنظمة إلى المزيد من التعاون مع الطيران المدني العراقي بما يسهم في تطوير عمل المطارات العراقية وضمان أفضل المعايير الدولية المعُتمدة في الطيران الجوي.