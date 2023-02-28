شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يدعو لتعزيز التعاون مع كوريا وكازاخستان والبرتغال وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية وكازاخستان والبرتغال وروسيا، بما يسهم في تحقيق المصالح ومجالات التعاون المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي الاثنين مع سفراء كوريا الجنوبية وكازاخستان وروسيا والبرتغال لدى المملكة كلا على حدة، حيث تم بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .