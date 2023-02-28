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"التعاون الخليجى" يدعو لتعزيز التعاون مع كوريا وكازاخستان والبرتغال وروسيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية وكازاخستان والبرتغال وروسيا، بما يسهم في تحقيق المصالح ومجالات التعاون المشترك. 


وذكرت وكالة الأنباء /واس/ أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي الاثنين مع سفراء كوريا الجنوبية وكازاخستان وروسيا والبرتغال لدى المملكة كلا على حدة، حيث تم بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك . 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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