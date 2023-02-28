شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ومنظمة الإيكاو يبحثان تعزيز التعاون في مجال تطوير النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين مع الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) خوان كارلوس سالازار، سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير وكفاءة النقل الجوي، والالتزام بالمعايير الدولية، في ما يخص سلامة النقل الجوي.



وذكرت قناة الإخبارية العراقية، أن الجانبين بحثا أيضا، دعم منظمة (الإيكاو) لسلطة الطيران المدني العراقي لتطوير القدرات والإمكانات البشرية، ورفع مستوى الأداء.



وأكد السوداني، دعم الحكومة لسلطة الطيران المدني واستقلالها المالي والإداري، وكل ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بواقع الطيران المدني في العراق، فضلا عن التزام الحكومة بمعايير الطيران الدولي.



من جانبه، أشاد سالازار بدعم الحكومة العراقية لسلطة الطيران المدني عبر اعتماد خبراء دوليين لتطوير الطيران المدني العراق.