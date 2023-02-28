شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام لبنان: سرقة جزء من أرشيف وكالة الأنباء الرسمية و5 أجهزة كمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المهندس زياد المكاري تعرض أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) لسرقة الخادم الذي يضم صور كل المناسبات منذ سنة ١٩٦١، إضافة إلى سرقة خمسة أجهزة كمبيوتر من غرفة الأرشيف.



وأضاف أن الموظفين فوجئوا الإثنين بأن باب الغرفة كان مفتوحا بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة، موضحا أنه تم الاتصال بالقضاء المختص وبالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات.



وأوضح ان السرقة شملت جزءا بسيطا من المجموعة الكاملة لأرشيف الصور، مشددا على أن قاعدة معلوماته لا تزال محفوظة في الوزارة ولم تفقد، معتبرا أن تداعيات عملية السرقة معنوية ومادية معا.



واعتبر المكاري أن ما حدث يشكل جريمة بحجم الوطن، مشددا على أنه لن يألو جهدا بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه.



جدير بالذكر أن مقر الوكالة الوطنية للإعلام يقع في نفس المبنى الذي يضم وزارتي الإعلام والسياحة وبجوار مبنى وزارة الداخلية والبلديات بالعاصمة بيروت.