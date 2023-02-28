شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى فلسطينى: نحشد الدعم لمقاطعة حكومة الاحتلال وفرض عقوبات عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في جنيف إبراهيم خريشة، اليوم الاثنين، إن دولة فلسطين تعمل على حشد الدعم لمقاطعة حكومة الاحتلال، وفرض عقوبات عليها بسبب عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك على خلفية العدوان الذي ارتكبه مستوطنون إسرائيليون أمس في محافظة "نابلس" في شمال الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 100 آخرين. وتسبب عدوان المستوطنين عن حرق عشرات المنازل والسيارات والمتاجر في جنوب المحافظة.



وطالب خريشة، حسب وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية، واشنطن باتخاذ خطوات عملية ضد حكومة الاحتلال، والكف عن مطالبة الجانبين بعدم اتخاذ خطوات أحادية، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال هي من تقوم بخرق يومي للقانون الدولي، وأن دولة فلسطين تلجأ إلى المؤسسات الدولية ضمن حق كفله القانون الدولي لها.



وأوضح خريشة، أنه لا يكفي من دول العالم التعبير عن قلقها من تصاعد العنف، ومطالبة الطرفين بضبط النفس، مشيرا إلى أن ذلك غير مقبول.