شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يمنح سفير الإمارات بموسكو والممثل الأمريكي ستيفن سيجال وسام الصداقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سفير دولة الإمارات لدى موسكو، محمد أحمد الجابر، وسام الصداقة، وذلك بمرسوم رئاسي، تقديرا لدوره الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



ومُنح الوسام للسفير الإماراتي، لمساهمته الكبيرة في تعزيز وتعميق العلاقات الروسية الإماراتية في مختلف المجالات، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين.



كما مُنح وسام الصداقة أيضا للسفير الروسي في أيرلندا يوري فيلاتوف "لمساهمته الكبيرة في تعزيز السياسة الخارجية لروسيا وتعميق التعاون الدبلوماسي بين موسكو ودبلن خلال الفترة الماضية".



كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسوما رئاسيا يمنح بمقتضاه وسام الصداقة لنجم السينما الأمريكية، والممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية، ستيفن سيجال.



ووفقا للمرسوم - الذي تم نشره في الموقع الرسمي لدائرة المعلومات القانونية الروسية - تم منح سيجال، الذي يحمل جنسيات أمريكا وروسيا وصربيا، الوسام تقديرا لمساهمته في تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



ومنح الرئيس الروسي، سيجال الجنسية الروسية عام 2016، وأشاد الأخير في ذلك الوقت بـبوتين، ووصفه بأنه أحد أكبر الزعماء في العالم.



وفي 2018، اختارت روسيا ستيفن سيجال، ليكون المبعوث الخاص لتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.



ويرتبط سيجال مع بوتن بعلاقة صداقة قوية، وهو دافع كثيرا عن سياساته بما في ذلك ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014، مما دفع كييف إلى اتخاذ قرار بمنعه من دخول أوكرانيا لمدة 5 سنوات.