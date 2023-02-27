شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير إعلامية: شركة تويتر تسرح خلال اليومين الماضيين 50 موظفًا إضافيًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت تقارير إعلامية أن شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر سرحت خلال اليومين الماضيين 50 موظفًا إضافيًا، أي ما يقرب من 10% من قوة العاملين، في جولة جديدة من جولات شطب الوظائف منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتشمل عملية شطب الوظائف العديد من الفرق الهندسية في الشركة، بما في ذلك فريق دعم تكنولوجيا الإعلانات ودعم تطبيق تويتر الرئيسي، بالإضافة إلى البنية التحتية التي تساعد في استمرار عمل أنظمة منصة تويتر ككل.

يذكر أن العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى شطبت آلاف الوظائف أو جمدت عمليات التوظيف في ظل تباطؤ النمو منذ انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد. وشطبت شركة آلفا بيت المالكة لشركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت العملاقة غوغل نحو 12 ألف وظيفة، فيما شطبت إمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت نحو 10 آلاف وظيفة وشركة التجارة الإلكترونية أمازون 18 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 6% من إجمالي قوة العمل لديها. كما شطبت ميتا التي تمتلك شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك نحو 11 ألف وظيفة.

وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استغنت تويتر عن نحو 3700 وظيفة، في إطار خطة خفض النفقات التي أطلقها ماسك، بعد استحواذه عليها مقابل نحو 44 مليار دولار.