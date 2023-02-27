شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن الموعد الجديد لإطلاق "CREW-6" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة "سبيس إكس" عن الموعد الجديد لإطلاق مهمة "Crew 6" المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستكون الخميس 2 مارس/أذار.

وكان من المقرر انطلاق المهمة وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الأحد، في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.



وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تأجيل إطلاق مهمة "Crew 6" إلى محطة الفضاء الدولية.

وكان من المقرر أن تنطلق، صباح الإثنين، مهمة "سبيس إكس كرو 6" إلى الفضاء، والتي تعد أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، بمشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الساعة 6.45 بتوقيت غرينتش (10.45 صباحًا بتوقيت الإمارات) وذلك من المجمع رقم "39A "بقاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء، على متن الصاروخ "فالكون 9"، الذي تم تصميمه وتصنيعه من قبل شركة سبيس إكس.