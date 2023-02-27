الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى فى "جنين".. ومستوطن يحاول دهس صحفيين بنابلس

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة عرابة، وقريتي الطيبة ورمانة، في مُحافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب غرب جنين وقريتي الطيبة ورمانة، وداهمت عدة أحياء فيها، وشرعت بعمليات تمشيط، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقال شهود عيان في محافظة "نابلس" الشمالية إن عددا من الصحفيين، تعرض لمحاولة دهس من مستوطنين، أثناء تغطية الأحداث في بلدة حوارة، جنوب نابلس.