شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية والبحرين وغائم في الإمارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية قال المركز الوطني للأرصاد السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة. كما تستمر فرصة هطول امطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر وربع.

حالة البحر: خفيف الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر غرباً وبعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:35 والمد الثاني عند الساعة 06:15

الجزر الأول عند الساعة 23:10 والجزر الثاني عند الساعة **:** ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:21 والمد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الاول عند الساعة 09:24 والجزر الثاني عند الساعة 10:21.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الكويتية، إن حالة الطقس اليوم دافئ وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ويكون ليلا، مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وحذرت قائلة: من المتوقع أن تتأثر البلاد بأمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق مصحوبة بنشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من ٥٠ كم/ساعة وارتفاع الأمواج البحرية ﻷكثر من 6 أقدام.

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً قد تكون رعدية خصوصاً على المناطق البحرية .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة أحياناً، ثم تتحول إلى شمالية بوجه عام بعد الظهيرة .

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 7 أقدام أثناء الهبات.

الحرارة: درجة الحرارة العظمى 26 م درجة الحرارة الصغرى 19 م - الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 40%