شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب تأجيل إطلاق أطول مهمة فضائية عربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تأجيل إطلاق مهمة CREW-6 إلى محطة الفضاء الدولية حتى إشعار آخر، وذلك حفاظًا على سلامة رواد الفضاء المشاركين في المهمة.

جاء إعلان تأجيل الإطلاق، نظرًا لبعض المشاكل التقنية التي واجهت فريق "سبيس إكس" المسؤول على إطلاق صاروخ "فالكون 9" الذي يحمل على متنه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفريق طاقم Crew 6، حيث تم اكتشاف مشكلة تتعلق بسائل الإشعال TEA-TEB الذي يستخدم لإشعال محركات الصاروخ عند الإقلاع.