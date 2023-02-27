شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية بين الجزائر وبريطانيا لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مع وزير الدولة، المكلف بالقوات المسلحة البريطانية، ستيفان هيبي، حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وسبل تعزيزها أكثر مستقبلا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري، الأحد، بمقر قيادة أركان الجيش بالعاصمة، لوزير الدولة البريطاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن الطرفين تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الأفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، أوضح الفريق أول شنقريحة أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة المستشار الأعلى للدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مارتن إيليوت سامبسون، والتي مكنت الطرفين من التطرق إلى مواضيع الساعة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن هذا النوع من النشاطات واللقاءات، يمثل فرصا مواتية للارتقاء بالحوار الاستراتيجي بين الجزائر وبريطانيا إلى مصاف تطلعات مؤسستي البلدين.

كما أشار إلى استعداد القيادة العليا للجيش الجزائري التام وإرادتها الثابتة لبذل الجهود اللازمة من أجل تجسيد ديناميكية تعاون تعود بالفائدة على الجيشين، وقائمة على أساس تبادل صريح ورؤية موضوعية وواقعية.

ونوه رئيس أركان الجيش الجزائري إلى أنه فيما يخص التعاون العسكري الثنائي، تحرص السلطات العليا للبلدين على تعزيزها أكثر فأكثر، لاسيما من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار تبادل الخبرات في إطار مكافحة الإرهاب وفي مجال التدريب.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن اللقاء شكل أيضا فرصة للطرفين لتبادل التحاليل حول عديد المسائل الإقليمية والدولية، حيث أبدى المسؤول البريطاني استعداد بلاده لتطوير، أكثر، التعاون العسكري الثنائي بين البلدين في مختلف الميادين.