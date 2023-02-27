شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في صفوف فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيل خلال مسيرة سلمية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال استهداف قوات الاحتلال فعاليات ومسيرات سلمية شرق غزة، خرجت تنديدا بعدوان المستوطنين على أهالي بلدة حوارة والقرى المجاورة، جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، فتحوا النار وأطلقوا قنابل الغاز صوب الشبان الذين تظاهروا، قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق محافظة خان يونس، وشرق بلدة جباليا.

وأضافوا أن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرقبة، بمنطقة ملكة شرق غزة، إضافة إلى إصابة شابين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.