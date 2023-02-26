شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إسعاف فلسطيني من الوصول إلى بلدة "حوارة" بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، منعت ثلاثة سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، من التوجه إلى بلدة "حوارة" في جنوب "نابلس"، حيث أحرق مستوطنون عددا من المنازل والسيارات.



وقال سكان من "نابلس" لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاحتلال ومستوطنيه حولوا "حوارة"، التي قتل بها إسرائيليان، إلى ثكنة عسكرية مُغلقة.



وأظهرت مقاطع فيديو انتشار مكثف لقوات الجيش على طول الطريق الرابط بين مفرق "حوارة" ووسط مدينة "نابلس".



وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن المستوطنين حطموا سيارتين واعتدوا على ضابطين فلسطينيين من الدفاع المدني.



وكان مستوطنان إسرائيليان قد قتلا في وقت سابق اليوم في إطلاق نار في بلدة "حوارة"، وذلك بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة في "نابلس" يوم الأربعاء الماضي، وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًا، من بينهم مسنان، وإصابة نحو 100 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة.



وهناك انتشار غير عادي للمُستوطنين على طول الطريق الرئيسي في "حوارة"، وهو ما ينذر بوقوع كارثة، إذ أبلغ سكان عن أنهم محاصرون في مبان مجاورة لأخرى مُحترقة.