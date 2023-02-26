شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى تحطم طائرة للاتحاد الأفريقى بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون بتحطم مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، كانت تقل ضباطا في الجيش الوطني الصومالي.

وأفادت البعثة، أن المروحية كانت تقل الضباط، في إطار مهمة تدريبية مشتركة لإجراء تدريبات على إجلاء الضحايا، وتحطمت في مهبط بيدوغلي في منطقة شبيلي السفلى.

هذا وتستخدم القوات العسكرية الأمريكية مدرج الطائرات أيضا. وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد إن التحقيقات لمعرفة سبب تحطم الطائرة مستمرة.

كما ذكرت البعثة أن المصابين نقلوا إلى العاصمة الصومالية مقديشو لتلقي العلاج.