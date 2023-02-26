شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية توفر الاحتياجات المطلوبة لدعم القطاع الصحي فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان توفير الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بالجمهورية التونسية.

وأشارت الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إلى أن هذا الدعم قد وصل إلى الأراضي التونسية يوم الخميس الماضى، حيث قام الأمين العام المساعد – رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس بتسليمها فور وصولها إلى وزير الصحة بالجمهورية التونسية.

وفي هذا الصدد توجهت أبو غزالة بالشكر إلى وزير الصحة والسكان، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، الدكتور خالد عبد الغفار، على التعاون والتنسيق المستمر لتوفير وإيصال المساعدات الصحية الذي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب، استجابة وتلبية للاحتياجات الطارئة للدول الأعضاء، وذلك من الصندوق العربي للتنمية الصحية، تماشياً مع أهداف مجلس وزراء الصحة العرب برفع المستوى الصحي للمواطن العربي.

كما أوضحت السفيرة أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، تولي اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة النظم الصحية للدول الأعضاء لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية لموطنيها ذات جوده عالية تتماشى مع المعايير الدولية.