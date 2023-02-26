شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لسياسات الرعاية الاجتماعية من القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جيريمي هوبكنز ممثل الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف " عن سعادته بإطلاق المؤتمر الإقليمي الأول لسياسات الرعاية الاجتماعية من القاهره اليوم، معربا عن تقديره للجهود المصرية والتقدم "الهائل" الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة ودعم عمل البونيسف في تعزيز أنظمة حماية الطفل في مصر والمنطقة.

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الإقليمي الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي" بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان وجيرمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر ووزيري شئون المجالس النيابية والتربية والتعليم في مصر ووزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان وممثلين دوليين من المنظمات الدولية المختلفة.

وأكد مسؤول يونيسف أن المؤتمر اليوم يساهم في الجهود الكبيرة التي تقودها الحكومة المصرية بدعم من اليونيسف لدعم الأطفال وتعزيز سياسات الرعاية الاجتماعية، لافتا إلي أنها فرصة هامة للمساهمة في قاعدة الأدلة حول أنظمة الرعاية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك لتعزيز إنتاج المعرفة في هذا المجال.

وأضاف هوبكنز خلال كلمته في المؤتمر " شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في العديد من مؤشرات حقوق الطفل بما في ذلك التغذية مع انخفاض معدلات التقزم والهزال ونقص الوزن وزيادة الوزن، وفي الحد من العنف ضد الأطفال".

ولفت ممثل يونيسف في مصر إلي قلق المنظمه البالغ من التأثير الضار لـ COVID 19 وصدمات أسعار المواد الغذائية التي سببتها الحرب في أوكرانيا والتي كان لها تأثير سلبي على العديد من أبعاد رفاهية الأطفال.

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إن هذا المؤتمر رفيع المستوي حول سياسات الرعاية الإجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، يؤكد الاهتمام المصري على أعلى مستويات اتخاذ القرار بالموضوعات التي تمس حياة الانسان، حيث يأتي المؤتمر الاقليمي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمتها في انطلاق المؤتمر الإقليمي الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي" بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بحضور الدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان وجيرمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر ووزيري شئون المجالس النيابية والتربية والتعليم في مصر ووزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان وعدد من الخبراء بالمنظمات الدولية.

وأضافت هيفاء أبو غزالة " ينعقد المؤتمر في وقت هام يتطلب تحركات مواتية للتطورات الاجتماعيه التنموية التي تسير من حولنا، وهي الامور التي تداركها مجلس الوزراء الشئون العرب، وبلورها في عدد من القرارات والاستراتيجيات التي أطلقها خلال اعمال الدورة 42 للمجلس وفي ذلك الاطار رحب المجلس باستضافة مصر لهذا المؤتمر الهام، لبلورة تحركات متطورة بما ينعكس ايجابيا علي السياسات الاجتماعية بشكل عام وسياسات الرعاية بشكل خاص، والتي تؤكد علي انها تأتي من منظور حقوقي.