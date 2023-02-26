مسئول بحرينى يثمن دور الجامعة العربية لتحقيق التنمية المستدامة

القاهرة - سامية سيد - أشاد وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين، الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، باليوم العربي للاستدامة التي أطلقتها جامعة الدول العربية، في إطار الجهود العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2023 لنشر مفاهيم التنمية المستدامة والترويج لإنجازات الدول العربية وكافة الشركاء في هذا المجال.

وتقدم الشيخ عيسى، بالشكر في كلمته في اليوم العربي للاستدامة تحت شعار" رواد الاستدامة في المنطقة العربية" بالشكر إلى جامعة الدول العربية على ما أبدته من تقدير لجهود العمل التطوعي والتنموي المستدام في منطقتنا العربية، وفي ضوء التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة، وسعي الدول والحكومات العربية نحو تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030.

وأضاف أن مملكة البحرين تشهد بنية مؤسسية متطورة ونهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات يشار إليها بالإشادة والتقدير بدعم لامحدود من قيادة المملكة في سبيل تطوير المجتمع وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه.