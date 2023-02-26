الجزائر تعلن إعادة فتح سفارتها فى أوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية (كييف)، وذلك عقب تجميد أنشطتها جراء تدهور الأوضاع الأمنية.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الأحد، أنه تنفيذًا لتعليمات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قررت الوزارة إعادة فتح سفارة الجزائر في كييف (أوكرانيا)، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية في هذا البلد وكذلك مصالح جاليتها.

وأوضحت أنه سيتولى قائم بالأعمال إدارة السفارة الجزائرية في كييف، وسيسري هذا القرار في أقرب وقت ممكن.