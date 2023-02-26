شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سلمان للإغاثة: تبرعات إغاثة زلزالى تركيا وسوريا تجاوزت 457 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز سلمان للإغاثة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد أن تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضررى الزلزال بسوريا وتركيا تجاوزت 457 مليون ريال.

وذكر المركز - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أن عدد المتبرعين بلغ حتى الآن قرابة المليونى متبرع فى منصة (ساهم) ضمن الحملة التى يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال فى سوريا وتركيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.