شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": الوفد الفلسطينى سيطالب فى اجتماع العقبة بوضع حد لانتهاكات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح" الأحد، أن مشاركة القيادة الفلسطينية في الاجتماع الخماسي بـ "العقبة"، يأتي للتأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل فى تصريحات له اليوم، أن الوفد الفلسطيني، الذي يشارك في الاجتماع، سيبحث في وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في كل المناطق الفلسطينية، مشددا على حق القيادة الفلسطينية التحرك على كافة الصعد لحماية مواطنيها وردع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن انتهاكات الاحتلال تتطلب حراكا فاعلا وعقد لقاءات دبلوماسية.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك "إن القيادة تضع بمشاركتها في اجتماع العقبة حدا لانتهاكات واعتداءات الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقدساته"، مشددا على أن الوفد الفلسطيني سيطالب بوقف سياسة الاغتيالات والاقتحامات وتهويد القدس المحتلة والتوسع الاستيطاني، والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

ويشارك وفد فلسطينى رفيع المستوى في الاجتماع الخماسي الذي انطلق اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، والذي يضم كلا من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.

وأضافت، في بيان رسمي صادر عنها، أن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأوضحت أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.