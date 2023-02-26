شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات اليوم العربى للاستدامة بمقر الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم العربي للاستدامة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة الأمين العام أحمد أبو الغيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.

وترتكز الفاعليات على تعزيز المجتمع العربي الناشئ، لريادة الاعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويهدف اليوم العربي للاستدامة إلى أن يكون محركاً إعلامياً تركز من خلاله المنطقة العربية على التوعية بمفاهيم الاستدامة وانجازات الدول العربية وأصحاب المصلحة المختلفين في تحقيق الأهداف الأممية من أجل رفاه الشعوب العربية، كما يلقي الضوء على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وسبل خلق مناخ عربي داعم لها.

ويشارك في الاحتفال عدد من ممثلي الحكومات العربية ورؤساء الهيئات الرسمية والخاصة وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام .

وسيتم تكريم عدد من أبرز الشخصيات العربية العاملة في مجالات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.