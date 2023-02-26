شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة مساعدات إغاثية من دول الاتحاد الأوروبى لمتضررى الزلزال بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت اليوم الأحد طائرة مساعدات مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الدولي تحمل مواد إغاثية وطبية للمتضررين من الزلزال.

وأوضح رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي - في تصريح له اليوم نقلته وكالة الأنباء السورية - أن الطائرة تحمل 120 طنا من المواد الإغاثية والطبية وهي الطائرة الأوروبية الثالثة التي تصل إلى سوريا.

وبدوره، قال مدير مكتب العمليات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في سوريا لويجي باندولفي "إن 15 دولة أوروبية أرسلت مساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا وسنستمر بتقديم هذه المساعدات".

وفي سياق متصل.. سيرت السفارة اليمنية بدمشق قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 6 شاحنات تحمل مواد إغاثية إلى متضرري الزلزال في حلب.