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شياع السودانى: تجاوزنا المحنة ونمضى بقوة نحو "عراق مستقل وموحد ومزدهر"

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده تجاوزت المحنة وهي ماضية بقوة نحو "عراق مستقل ومستقر وموحّد ومزدهر".

وأضاف السوداني - في بيان نشرته قناة /السومرية نيوز/ العراقي السبت - إن "رئيس مجلس الوزراء استضاف، الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، وأقام مأدبة عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة بغداد".


وعبّر السوداني عن ترحيبه بالوفود المشاركة، مجدداً توجّه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البنّاءة، طويلة الأمد مع الاشقاء، من أجل مواجهة التحديات؛ بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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