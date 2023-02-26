شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحرينى يؤكد أهمية التضامن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني عبدالنبي سلمان السبت أهمية التضامن العربي، ووحدة المسار، من خلال النهوض بالجهود البرلمانية العربية، مشير إلى الموقف الراسخ الذي تتبناه بلاده في مساندة جهود العراق ضمن مسيرته التنموية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني أثناء مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد اعتبارا من اليوم وحتى 26 فبراير الجاري تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته.

وأشاد سلمان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بدعم العراق في تكريس مسار القانون، ودولة المؤسسات الدستورية، وتسريع عجلة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار، والمضي قدما في محاربة الإرهاب والتطرف، ونبذ التعصب والكراهية، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، والتصدي لأي انتهاك لسيادة الأراضي العراقية، مثمنا آليات التعاون التي تمت خلال الفترة الماضية، بين العراق والدول الخليجية والعربية، لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تتصل بمجال الطاقة والربط الكهربائي والنقل.

وأوضح أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف استثنائية، ومستجدات حساسة في العديد من الأقطار العربية، إذ لا يمكن الحديث عن التضامن العربي، من دون إيجاد وقفة جادة لاحتواء الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأشقاء في سوريا جراء الزلازل التي ضربت الأراضي التركية والسورية، مشيرًا إلى أن دعم المنكوبين، يعتبر مسؤولية مبدئية، وواجب إنساني على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية.

وشدد على ضرورة تعميق روح التضامن العربي المشترك، والسعي من أجل نهضة هذه الأمة عبر تدعيم أواصر التعاون والتكاتف ما بين دولها، حيث يستلزم لذلك التصدي لها بنهج موحد وسياسات مشتركة، خصوصا في ظل الأزمات المتعددة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، والتحديات المتكاثرة في المجال الصحي والأمن الغذائي والمائي، والتغير المناخي، وغيرها من التحديات.