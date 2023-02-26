شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تفرض "الحجاب الأسود" على العاملات في الصيدليات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، السبت، تعليمات للصيدليات تقضي بأن على جميع النساء العاملات في الصيدليات ارتداء حجاب ذات لون "أسود".

وبحسب بيان المنظمة الذي نشرته وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إنه يتعين على جميع موظفي الصيدلة الالتزام بـ "السلوك المهني وأخلاقيات الصيدلة وجميع الأمور الإسلامية والقانونية" في جميع جوانب تقديم الخدمة في الصيدلية، ويجب على مؤسس الصيدلية الإشراف على امتثال الصيدلية إلزام النساء العاملات بارتداء الحجاب ذات اللون الأسود.

ووفقًا لهذه التعليمات، يجب على المسؤولين الفنيين ارتداء ملابس العمل البيضاء ويجب على جميع الموظفين غير الصيدلانيين في الصيدلية ارتداء ملابس العمل الخضراء أو الزرقاء، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم جميع الصيدليات بإرفاق ملحق هذه التعليمات أمام عملاء الصيدلية.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية خلال الأسابيع الماضية تقارير عن إغلاق عدد من الصيدليات والمكاتب الطبية والمطاعم والمقاهي بسبب عدم مراعاة "الحجاب".

وتؤكد السلطات الحكومية على تطبيق "الحجاب الإلزامي" في الوقت الذي بدأت فيه احتجاجات شعبية مناهضة للحجاب في إيران منتصف أيلول/سبتمبر العام الماضي، عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران، بتهمة " عدم مراعاة الحجاب بشكل كامل ".

وأسفرت تلك الاحتجاجات التي استمرت قرابة أربعة أشهر عن مقتل نحو 530 شخصًا من المتظاهرين فيما جرى اعتقال الآلاف منهم بينما أعدمت السلطات أربعة من المتظاهرين.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدرج تنفيذ خطة الحجاب والعفة في جدول أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لوزارة الداخلية، وأصدرت السلطات الإيرانية تعميمات للمنظمات والمكاتب والمراكز التجارية تطالبها بارتداء الحجاب.