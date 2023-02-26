شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة كويتية تفوز بانتخابات رئاسة البرلمان العربى للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الطالبة الكويتية جنان الشريف السبت، برئاسة البرلمان العربي للطفل للدورة الثالثة، لمدة عامين متتاليين والتي جرت في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور حمد العدواني - في بيان- إن هذا الإنجاز يأتي تزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية والفرحة الكبرى التي يعيشها الوطن العزيز، مشيرا إلى أن البرلمان العربي للطفل يعد منبرا لعرض ومناقشة التحديات التي تواجه الأطفال في العالم العربي، كما يعتبر البرلمان العربي للطفل إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية وهو منظمة إقليمية يتم فيها تمثيل كل دولة عضو بالجامعة بأربعة أطفال من البنين والبنات، وقد تم اختيار إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتكون مقرا دائما لأمانته العامة.



ويمنح البرلمان الفرصة لأعضائه لممارسة مهامهم كمجلس برلماني عربي مشترك مخصص للأطفال من خلال توفير التدريب اللازم والإشراف على تنظيم الجلسات وتوجيهها بما يدعم تنمية الشعور العربي المشترك وذلك انطلاقا من مواثيق جامعة الدول العربية التي أوصت بإنشاء هذا البرلمان في عام 2005.



وتحدد فترة الدورة البرلمانية بعامين متتاليتين يقوم خلالها أعضاء البرلمان بعقد جلستين عاديتين في كل عام بمقره خلال شهري فبراير ويوليو من كل عام.