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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين من قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين فلسطينيين شمال شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية - في تصريحات صحفية - إن جنود الاحتلال اعتقلوا الفلسطينيين الأربعة بالقرب من السياج الفاصل شرق بلدة "جباليا" شمال القطاع، ولم يتسن معرفة هويتهم حتى الآن.


وتُنظم احتجاجات ليلية قرب السياج الفاصل، منذ المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة في مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية، يوم الأربعاء الماضي، وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًا، بينهم مُسنان، وإصابة 100 آخرين، بعضهم بجروح خطيرة. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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