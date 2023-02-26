شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اليمنى: الحكومة ستتعامل بحزم مع الإجراءات غير القانونية من قبل جماعة الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء اليمنى أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمنى، ستبوء بالفشل وأن الحكومة اليمنية ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية.