شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إحباط محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البرية والبحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية اليوم /السبت/ عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم - أن الإدارة العامة للحرس الوطني تسعى إلى مجابهة ظاهرة اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس، حيث تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات قبلي، القصرين، نابل، قابس، سوسة، تونس، سيدي بوزيد، القيروان، جندوبة، بنعروس، أريانة والمنستير، من ضبط 166 شخصا من جنسيات إفريقيا (جنوب الصحراء) من أجل اجتياز الحدود البرية خلسة.



وأضاف المتحدث أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط «المناطق البحرية بالمهدية و قرقنة» وإقليم الحرس البحري بالساحل «المنطقة البحرية بنابل»؛ تمكنت من إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.



وأشار إلى أنه جرى إنقاذ 158 "مجتازا" من بينهم 133 شخصا من جنسيات إفريقيا (جنوب الصحراء)، والبقية من تونس بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



وأمرت النيابة العمومية في تونس باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.