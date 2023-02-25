شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو لاتخاذ موقف لحماية حقوق الدول العربية وحصصها من مياه الأنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي باتخاذ موقف صارم لحماية حقوق الدول العربية وحصصها من مياه الأنهار .

وأكد المندلاوي - خلال كلمته في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد - أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الوطن العربي من خلال تبني المجالس النيابية للتشريعات الضرورية واللازمة بهذا الصدد، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز سبل التبادل التجاري، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير قطاع الطرق والمواصلات بين الدول العربية وتوحيد المواقف أمام المحافل الدولية المتعلقة بالتجارة والطاقة.

ودعا المندلاوي - في كلمته التي نقلتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - الأشقاء العرب إلى استغلال الفرص الحقيقية للاستثمار التي يقدمها العراق في المجالات كافة، مضيفا أن العراق قطع شوطاً كبيراً في الانتصار على الإرهاب أمنياً وعسكرياً، ويسعى - خلال المرحلة الحالية - إلى تحقيق النصر الفكري والثقافي على جميع منابع وأشكال التطرف والتعصب المؤدي إلى العنف.

وطالب باتخاذ موقف عربي موحد إزاء العديد من التحديات، خاصة ما يتعلق بملف الأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من الأنهار، إضافة الى تقديم الدعم لسوريا لمساعدتها في عمليات الإغاثة ومساندة المتضررين جراء الزلزال، والتأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، متمنياً أن تتخذ هذه الدورة القرارات والمواقف التي تصب في مصلحة الشعوب العربية .

وأكد دعمه لجهود الاتحاد البرلماني العربي في تنفيذ محاور العمل الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز التنسيق والتعاون، والعمل المشترك بين المجالس النيابية بشكل دائم ومتواصل.