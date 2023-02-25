شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يحرر عدة مناطق بمحافظتي "هيران" و"شبيلى الوسطى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي عن نجاحه، بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، في استعادة السيطرة على عدة مناطق كانت تخضع لسيطرة مليشيات الخوارج الإرهابية لأكثر من 10 سنوات بمحافظتي "هيران" و"شبيلى الوسطى".

وقال قائد المقاومة الشعبية في منطقة "عيل برف" وضواحيها أبو بكر أحمد عبد الله - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /السبت/ - "إنهم نجحوا في السيطرة على الحفر التي كان يختبئ فيها عناصر مليشيات الخوارج في مزرعة عبد الرزاق بمحافظة شبيلى السفلى".

ويواصل الجيش الصومالي تعقب فلول مليشيات الخوارج التي فرت من العمليات العسكرية إلى مناطق بعيدة، حيث استعرضت المقاومة الشعبية الأسلحة والمعدات العسكرية التي فرت منها المليشيات.

ويطلق على المناطق التي تم تحرريها من مليشيات الخوارج "الجزر السبعة"؛ وهي عبارة عن قرى تقع غرب وشرق نهر شبيلى.