شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأردني: مصر والأردن والعراق حريصون على تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي على ضرورة العمل العربي المشترك من أجل دعم أمن واستقرار العراق، مؤكدا أن مصر والأردن والعراق حريصون على دعم أمن واستقرار العراق ..جاء ذلك خلال كلمة له بأعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد.

وقال الصفدي " إن الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كانوا يستكملون في الأردن قبل أشهر مشاريع ومبادرات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بغية تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي التي نأمل أن تنسحب فكرتها على بقية أقطار أمتنا وهو هدف نبيل طالما آمن به الأردن ونادى به في سبيل تعزيز التضامن العربي " .

وأضاف أن الأردنيين جميعاً وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني يدعمون جهود العراق الرامية إلى تحقيق مصالحهم الوطنية ، ولطالما كان الملك يدعو المجتمع الدولي وقواه الفاعلة إلى إسناد العراق ، مؤكدا أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في القمة العربية التي عقدت مؤخرا في الجزائر كان يحمل ذات الرؤية الملكية بالتأكيد على أن استقرار وأمن العراق الشقيق، يعد ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وواجب علينا دعم الأشقاء حتى يعودوا إلى دورهم الرئيسي في محيطهم العربي .

وتابع الصفدي بالقول: "نؤكد أن أمن العراق والخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي، وهنا نؤكد وقوفنا إلى جانب حقوق الأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بقضة سد النهضة، كما ندعم كل الجهود لوحدة واستقرار اليمن وليبيا، وعلينا اتخاذ موقف فاعل في التضامن العربي والوقوف بجانب قضايا أمتنا العادلة " .

وأشار إلى أنه ما زال جرح فلسطين ينزف من الوريد إلى الوريد، حيث المحتل يمعن في التنكيل بأهلنا في نابلس ويواصل مصادرة الأراضي وتوسعة الاستيطان، وانتهاك حرمة المقدسات ما يستوجب موقفنا برلمانيا عربيا رافضا لكل هذه الممارسات ومخاطبة البرلمانات الإسلامية والدولية لتعرية الاحتلال في مختلف المحافل الدولية .