شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 35 إرهابيا في عمليات أمنية منذ بداية العام الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت مقتل 35 إرهابيا في عمليات أمنية نوعية منذ بداية العام الجاري.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية ـ "إن العمليات الأمنية يتم تنفيذها بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية الأخرى وذلك ضمن استراتيجية جديدة للقضاء على بقايا الخلايا الإرهابية".



وأشار الخفاجي إلى أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أخطر خلية إرهابية متنقلة في أطراف وادي العظيم بمحافظة صلاح الدين.. موضحا أن هذه الضربة قضت على خمسة إرهابيين وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من قبل قيادة عمليات صلاح الدين.